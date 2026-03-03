Scavano per la fibra ottica e trovano delle ossa | Non sono resti di animali Bloccati i lavori

Durante i lavori per la posa della fibra ottica a Codogno, in provincia di Lodi, sono state trovate ossa frammentate nel sito di scavo. Gli operai hanno immediatamente sospeso le attività e hanno chiamato le autorità competenti per accertamenti. Le ossa sono state sottoposte a verifiche da parte degli esperti, che hanno escluso si tratti di resti di animali. Il cantiere rimane bloccato in attesa di ulteriori analisi.

