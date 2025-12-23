Stadio Roma il club consegna il progetto fattibilità tecnico-economica

L’AS Roma ha ufficialmente consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo stadio, segnando un passo importante verso la realizzazione dell’infrastruttura. La consegna, avvenuta il 23 dicembre 2025, rappresenta una fase cruciale nel processo di sviluppo, mirato a creare uno degli impianti sportivi più innovativi d’Europa. Questa iniziativa sottolinea l’impegno del club nel migliorare le proprie strutture e offrire un’esperienza di qualità ai tifosi.

L’As Roma, in una nota, “comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il Pfte (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa. Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all’altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

