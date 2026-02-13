Roma | Meleo M5s approccio su auto ibride ed elettriche a oggi sbagliato serve passo indietro

Marco Meleo del Movimento 5 Stelle ha criticato la decisione di limitare le auto ibride ed elettriche, sostenendo che questa scelta potrebbe compromettere i progressi già raggiunti nella riduzione delle emissioni di gas serra. La misura, annunciata di recente, ha sorpreso molti, poiché potrebbe rallentare la conversione del parco auto cittadino verso mezzi più sostenibili. Un esempio concreto riguarda i concessionari, che segnalano una diminuzione delle vendite di veicoli ecologici nelle ultime settimane.

L'improvvisa stretta su auto ibride e auto elettriche rischia di vanificare gli sforzi fatti verso l'abbandono dei carburanti fossili. Le direttive dell'Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, infatti, hanno suscitato grande preoccupazione nei cittadini che, anche negli ultimi mesi, hanno scelto di acquistare una nuova auto considerando le agevolazioni per la Ztl e le strisce blu. Preoccupazioni per le nuove direttive sulla mobilità. Cosi' in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea capitolina, ha espresso il suo disappunto: "Invece per le mild hybrid – aggiunge – è stata tolta la gratuità della sosta tariffata, mentre le auto elettriche dovranno pagare un canone annuo di 1.

La proposta di D’Amato sulla mobilità elettrica a Roma mette in difficoltà la Giunta.

A partire dal 1° gennaio, le norme di accesso al centro storico, alle ZTL e alle aree pedonali subiranno modifiche riguardanti le auto ibride ed elettriche.

