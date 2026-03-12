A Roma, domenica 15 marzo 2026 alle 15:00, si svolgerà l’evento Street is Culture, dedicato allo skateboarding. L’iniziativa mira a promuovere l’inclusione sociale attraverso questa disciplina e si terrà in una location ancora da definire. L’evento coinvolgerà appassionati e curiosi di tutte le età, offrendo spazio a dimostrazioni, esibizioni e attività aperte al pubblico.

Lo skateboarding scende in pista con l’evento Street is Culture, fissato per domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00. La sede dell’iniziativa sarà lo Skatepark Colosseo, situato in via del Monte Oppio a Roma. L’appuntamento è completamente gratuito e aperto a tutte le età, senza richiedere alcuna esperienza pregressa. L’obiettivo non è solo mostrare performance professionali, ma invitare il pubblico a sperimentare la disciplina in totale sicurezza grazie alla presenza di istruttori qualificati. Questo approccio trasforma un semplice evento sportivo in un laboratorio di inclusione sociale all’interno della città eterna. Dal movimento urbano alla comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: lo skate diventa inclusione sociale il 15 marzo

Articoli correlati

Dalle periferie il futuro della Calabria: dalla Regione 15 milioni per inclusione e dignità socialeLa Calabria sceglie di partire dalle persone e dai territori più fragili per costruire sviluppo, coesione e futuro.

Skate, comunità e inclusione a Pisa con 'Street is culture'Gli sport di strada scendono ufficialmente in pista con ‘Street is Culture’, una realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e...