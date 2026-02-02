Skate comunità e inclusione a Pisa con ' Street is culture'

A Pisa, la comunità si riunisce per la prima volta sotto il nome di ‘Street is Culture’. L’obiettivo è promuovere lo skate e l’arte di strada, coinvolgendo giovani e appassionati. La piazza si anima con sport e creatività, portando un’energia nuova nel cuore della città.

Gli sport di strada scendono ufficialmente in pista con ‘Street is Culture’, una realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e artistica profondamente radicata nella comunità urbana e nei suoi valori. Protagonista dell’evento sarà lo skateboarding, disciplina urbana che valorizza il movimento, la creatività e il rapporto con lo spazio cittadino. Attraverso le performance di skater professionisti, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo contemporaneo e inclusivo, capace di mostrare come il corpo e l’ambiente urbano possano dialogare in modo sostenibile e responsabile. Al termine delle esibizioni, l’evento si aprirà alla partecipazione diretta del pubblico: grandi e piccoli avranno la possibilità di avvicinarsi allo skate e sperimentarlo in totale sicurezza, seguiti da istruttori qualificati.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Lo Spazio Maiocchi, situato in via Achille Maiocchi, è un punto di riferimento dal 2017 dedicato a design, arte e street culture.

Argomenti discussi: Bilancio del primo anno del progetto Sport&Salute di Team Young Skate e Coop Aliante; Lissone. Street is Culture: spettacolo di skater professionisti e prove gratuite; ZEN, dai canestri agli skate trick: piazza Gino Zappa diventa sport hub.

‘Street is Culture’ porta gli sport di strada a Lucca: skate, comunità e inclusioneL’iniziativa è aperta a tutte le età e completamente gratuita. Non è richiesta esperienza pregressa. Si svolgerà in un contesto sicuro ... luccaindiretta.it

Carpi, Team Young Skate: Aliante al lavoro per favorire aggregazione e inclusioneAliante Cooperativa Sociale, insieme alla capofila ASD Team Carpi Skateboard, prosegue nel progetto Sport e Salute – Spazi Civici di Comunità – Play District, dedicato ai giovani del territorio attrav ... sassuolo2000.it

La Cooperativa Sociale Aliante, insieme alla capofila ASD Team Carpi Skateboard, prosegue nel progetto Sport e Salute – Spazi Civici di Comunità – Play District, dedicato ai giovani del territorio attraverso il percorso Team Young Skate. facebook