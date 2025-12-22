Dalle periferie il futuro della Calabria | dalla Regione 15 milioni per inclusione e dignità sociale
La Calabria sceglie di partire dalle persone e dai territori più fragili per costruire sviluppo, coesione e futuro. Con l’avanzamento dell’Avviso P.Art.e.c.i.p.o. – Programmi articolati e coordinati in periferie organizzate, finanziato dal PR Calabria Fesr FSE+ 2021–2027, la Regione mette in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dalla Regione Calabria 15 milioni di euro per le periferie - saranno realizzate in partenariato tra Comuni, terzo settore, scuole e servizi locali per creare un’inclusione duratura ... corrieredellacalabria.it
Regione Calabria, dal Consiglio via libera al Bilancio di previsione - La manovra complessiva raggiunge 7,4 miliardi di euro, di cui oltre il 60% destinato alla sanità, confermando il peso preponderante della spesa sanitaria ... corrieredellacalabria.it
Periferie, Schifani "Istituzioni unite per un futuro migliore" - Erano altri tempi, c'era solidarietà, si stava insieme. stream24.ilsole24ore.com
Onoriamo questa eredità difendendendo il centro storico, le periferie e i borghi, sostenendo le imprese locali, potenziando infrastrutture e servizi per chi vive e lavora in città e investiamo nei giovani che porteranno Napoli nel futuro. x.com
Questa sera in diretta TV! Alle 21:30 sarò ospite del programma “La Voce di Roma” di Radio Roma, condotto da Luca Bedini. Nel corso della puntata si parlerà di degrado delle periferie abbandonate e sicurezza, temi fondamentali per il futuro e la vivibilità d - facebook.com facebook
