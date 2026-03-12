Europa League 1-1 nel derby italiano Bologna-Roma | si decide tutto al ritorno all' Olimpico

Nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Bologna e Roma si sono affrontate sul campo con un risultato di 1-1. Bernardeschi ha aperto le marcature al 5' del secondo tempo, mentre Pellegrini ha pareggiato al 26' dello stesso periodo. La partita si è conclusa con questa parità e il ritorno si giocherà all'Olimpico, dove si deciderà l'esito finale della sfida.

Bologna - Roma 1-1 Marcatori: 5' st Bernardeschi, 26' st Pellegrini Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 5 (40' st Zortea sv), Casale 6 (39' st Vitik sv), Lucumì 6, Miranda 6 (34' st Lykogiannis sv); Freuler 6, Pobega 6; Bernardeschi 7.5, Ferguson 6.5, Rowe 7 (26' st Cambiaghi 6); Castro 6 (34' st Dallinga sv). In panchina: Ravaglia, Moro, Orsolini, Heggem, Odgaard, Sohm, Domínguez. Allenatore: Italiano 6 Roma (3-4-2-1): Svilar 7; Celik 6 (21' st Hermoso 6), N'Dicka 6, Ghilardi 5.5; Rensch 5 (13' st Tsimikas 6), Cristante 6.5, El Aynaoui 5.5 (21' st Pellegrini 7), Wesley 5.5; Zaragoza 5 (2' st Vaz 6), Pisilli 6; Malen 7.