L'infortunio di Pellegrini è una mazzata per la Roma | come giocherà Gasperini senza di lui
La Roma perde Lorenzo Pellegrini per infortunio. Il fantasista giallorosso potrebbe tornare a disposizione di Gasperini quasi a fine gennaio. Il tecnico dei capitolini ora dovrà cambiare tatticamente la sua squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L' infortunio di Lorenzo #Pellegrini può far accelerare la #Roma sulle trattative, resta ora indecisa anche la posizione di #Baldanzi che era e continua ad essere in uscita. x.com
Altro infortunio per Gian Piero Gasperini: si ferma Lorenzo Pellegrini Il centrocampista vicino al forfait per la partita contro il Genoa per uno stiramento https://tinyurl.com/ycpn8rd5 - facebook.com facebook
