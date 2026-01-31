Le farmacie comunali di Roma potrebbero presto rimanere senza i farmaci Teva. La decisione di interrompere i rapporti con il gruppo israeliano mette a rischio le scorte di medicinali già esistenti. Ora si cerca una soluzione prima che le scorte finiscano del tutto.

Le farmacie comunali di Roma rischiano di rimanere senza i farmaci Teva quando saranno finite le scorte, in conseguenza dell' interruzione dei rapporti da parte di Farmacap con il gruppo farmaceutico israeliano. Farmacap, infatti, è l’azienda speciale di Roma che gestisce le farmacie comunali della città, quasi 50, e oltre a vendere farmaci offre servizi legati alla salute e alla prevenzione. Ad annunciare la decisione sono state Filcams Cgil e Usi Farmacap, rappresentanze sindacali unitarie, le quali hanno reso noto che " pur in assenza di comunicazioni e prese di posizione ufficiali, da parte della dirigenza aziendale Farmacap, prendiamo atto con soddisfazione dell'interruzione dei suddetti rapporti commerciali ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stop a all'israeliana Teva nelle farmacie comunali di Roma: "Grave, irresponsabile e inquietante"

Approfondimenti su Farmacap Teva

Farmacap ha sospeso ogni rapporto con l'azienda israeliana Teva.

Farmacap ha deciso di interrompere i rapporti con Teva, il gigante farmaceutico israeliano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Farmacap Teva

Argomenti discussi: Al via la raccolta firme per sospendere i rapporti tra Roma e Israele; Terremoto all'Eurovision, dopo la conferma della presenza di Israele sempre più Paesi e artisti dicono di no: Levante si oppone e la Rai pensa a un sondaggio preventivo tra i big di Sanremo; Fondi Hamas: Accuse solide ad Hannoun, ma stop ai dossier anonimi dell’intelligence israeliana; Medio Oriente, Israele in stato d'allerta: si teme attacco dell'Iran.

Stop a all'israeliana Teva nelle farmacie comunali di Roma: Grave, irresponsabile e inquietanteLa decisione, sostenuta da alcune forze politiche, potrebbe lasciare scoperti i cittadini più fragili, mentre cresce la polemica sull’uso dell’ideologia nella gestione della sanità pubblica ... ilgiornale.it

L’Alta Corte israeliana ordina lo stop alla commissione sui fatti del 7 ottobre: Il Governo non può indagare se stesso. Schiaffo a NetanyahuSchiaffo a Benyamin Netanyahu: l’Alta Corte di Giustizia israeliana ha ordinato lo stop ai lavori della commissione che indaga sui fatti del 7 ottobre e sulle eventuali falle nella sicurezza che hanno ... blitzquotidiano.it

ISRAELE: CON RIENTRO ULTIMO OSTAGGIO STOP ALLA CONTA DEI GIORNI A HOSTAGE SQUARE Grande emozione ieri a Tel Aviv, dove l'Hostage Family Forum ha celebrato lo stop dell'orologio che contava i giorni dal 7 Ottobre 2023 in Hostage Square - facebook.com facebook