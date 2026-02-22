Roma Papa Leone XIV esce dalla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio

Papa Leone XIV ha lasciato la parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio, completando la sua seconda visita nelle chiese di Roma. Durante la visita, ha incontrato i fedeli e partecipato a una messa. La decisione di uscire dalla parrocchia è avvenuta dopo aver salutato i presenti e aver ascoltato le richieste della comunità locale. La scena si è svolta nel pomeriggio, mentre le persone si raccoglievano per salutarlo.

© Lapresse.it - Roma, Papa Leone XIV esce dalla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio

Papa Leone XIV ha lasciato la parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Termina così la seconda visita nelle parrocchie romane. Uscendo, il Pontefice ha salutato i fedeli, che hanno gridato “Viva il Papa”. Dopo la messa, Prevost ha ha visitato le camere di don Bosco, ha incontrato il consiglio pastorale della parrocchia e la comunità dei Salesiani, poi ha sostato in preghiera al Tabernacolo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it Roma, Papa Leone XIV entra nella parrocchia del Sacro Cuore a Castro PretorioPapa Leone XIV ha visitato la parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro PretorioPapa Leone XIV visita la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma per una visita pastorale. Papa Leone XIV visita le parrocchie di Roma: Quaresima 2026 nelle periferie Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Leone XIV ai preti di Roma: urgente annunciare il Vangelo. Sosteniamoci a vicenda; Sito Istituzionale | Papa Leone XIV celebra la messa alla Basilica del Sacro Cuore; Roma, Papa Leone XIV oggi celebra la messa presso la parrocchia del Sacro Cuore; Papa Leone XIV a Castro Pretorio: le strade chiuse e i bus deviati. Roma, Papa Leone XIV nella parrocchia di Castro Pretorio: il saluto alla folla di fedeli(LaPresse) Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Il Pontefice, giunto intorno alle 8.15, è stato accolto dai fedeli e dalle campane a festa. Prevost dopo ... msn.com Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro PretorioIl Papa alla parrocchia di Castro Pretorio a Roma (Foto Antonio Modaffari/LaPresse) La parrocchia ... msn.com Papa Leone XIV al Sacro Cuore: "A Termini tante contraddizioni fra benessere, droga e violenza" ift.tt/ti8nv9R x.com Papa Leone XIV sarà a Napoli! L’8 maggio Papa Leone XIV sarà a Pompei in mattinata per partecipare alla Santa Messa, alla Supplica alla Madonna e al pranzo. Nel pomeriggio si sposterà a Napoli, dove nella Cattedrale incontrerà il clero e i religiosi, per p - facebook.com facebook