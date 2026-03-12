Roma | dietro ogni trapianto il lavoro invisibile

Il 10 aprile si terrà nella Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio un incontro a Roma dedicato alla donazione degli organi. L’evento mira a mettere in luce le attività svolte dietro i trapianti, spesso poco visibili, coinvolgendo professionisti e rappresentanti delle istituzioni. La giornata vuole offrire una panoramica sul lavoro che sostiene ogni intervento di questo tipo, senza entrare in aspetti più approfonditi o opinioni.

Nel cuore della capitale, un incontro destinato a ridefinire la percezione pubblica sulla donazione degli organi si terrà il prossimo 10 aprile nella Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio. L’evento, intitolato Insieme per la donazione, pone al centro non solo l’atto eroico del dono, ma la complessa macchina tecnica e professionale che rende possibile ogni trapianto. Dietro ogni storia di vita che continua attraverso un nuovo organo, si nasconde un sistema di competenze altamente specializzate, dove il lavoro di squadra tra diverse figure sanitarie è fondamentale. La presenza di professionisti come i tecnici di neurofisiopatologia e quelli di laboratorio biomedico sarà messa in risalto per mostrare come la scienza e la procedura siano alla base di ogni successo clinico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

