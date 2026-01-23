Dietro ogni articolo e ogni titolo di giornale c’è stata la vita vera | Eleonora Palmieri mostra sui social il volto ustionato nel rogo di Crans Montana

Eleonora Palmieri condivide sui social le cicatrici riportate nel rogo di Crans-Montana, ricordando che dietro ogni notizia ci sono storie di vita reale. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di riconoscere l’umanità dietro ogni articolo, affrontando con sobrietà e rispetto le esperienze vissute. Un messaggio di consapevolezza e sensibilità verso le persone colpite da eventi tragici, che invita a riflettere sulla reale portata delle notizie che leggiamo ogni giorno.

“Dietro ogni articolo e ogni titolo di giornale c’è stata la vita vera”. Eleonora Palmieri lo scrive mostrando sui social le ustioni sul volto e sulle mani, le cicatrici lasciate dal rogo di Crans-Montana. È una delle sopravvissute all’ incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation, in Svizzera, una tragedia che ha causato 40 morti e decine di feriti. Palmieri, 29 anni, veterinaria originaria di San Giovanni in Marignano (Rimini), è ancora ricoverata in terapia intensiv a. In un video pubblicato sui social ha alternato immagini della sua vita prima dell’incendio a quelle scattate in ospedale, tra bendaggi e segni evidenti delle ustioni: “L a vita è fatta di paura, ma soprattutto di coraggio e forza per andare avanti”, scrive, spiegando di aver deciso di mostrarsi così com’è oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato sui social: «Un centimetro alla volta»Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni originaria del Riminese, è stata trasferita all’ospedale di Cesena a causa di gravi ustioni.

