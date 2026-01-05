Cosa sappiamo sulla bestia di Kandahar | il drone invisibile dietro l’operazione in Venezuela
La bestia di Kandahar, un drone invisibile come l’RQ-170 Sentinel statunitense, è stato probabilmente coinvolto nell’operazione che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro in Venezuela. Questa tecnologia avanzata permette di operare con alta precisione e senza essere rilevati, offrendo un supporto strategico nelle missioni di intelligence e sicurezza. La sua presenza evidenzia l’importanza delle tecnologie stealth nelle operazioni militari moderne.
