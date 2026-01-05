Cosa sappiamo sulla bestia di Kandahar | il drone invisibile dietro l’operazione in Venezuela

La bestia di Kandahar, un drone invisibile come l’RQ-170 Sentinel statunitense, è stato probabilmente coinvolto nell’operazione che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro in Venezuela. Questa tecnologia avanzata permette di operare con alta precisione e senza essere rilevati, offrendo un supporto strategico nelle missioni di intelligence e sicurezza. La sua presenza evidenzia l’importanza delle tecnologie stealth nelle operazioni militari moderne.

Venezuela, cos'è il drone “Bestia di Kandahar” usato dagli Usa nell'operazione - Come riportano alcune testate militari e internazionali, nella missione americana in Venezuela sarebbe stato utilizzato il drone RQ- tg24.sky.it

I retroscena dell'operazione Usa in Venezuela: il drone «bestia di Kandahar», le ipotesi sul «tradimento» della vice di Maduro, così il blitz non ha trovato ostacoli - Absolute Resolve è stata una combinazione di «muscoli», mezzi speciali, intelligence e trattative dietro le quinte. corriere.it

Assalto a portavalori con armi e ordigni, bottino da 400mila euro: cosa sappiamo Per garantire la riuscita della rapina, la banda ha utilizzato fumogeni e chiodi - facebook.com facebook

Blog | Cosa sappiamo sulla storia del livello dei mari #BuoneFeste2026 - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2026/01/03/cos… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.