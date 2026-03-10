Montesacro assalto alla guardia giurata | disarmata e rapinata di 50mila euro

Due uomini hanno assaltato una guardia giurata nel quartiere Montesacro, disarmandola e rubandole circa 50 mila euro, l’incasso di una sala slot. I banditi sono riusciti a fuggire subito dopo aver sottratto la pistola alla guardia. L’episodio è avvenuto in pieno giorno e sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

I soldi, secondo quanto appreso, erano di una sala slot e stavano per essere depositati. Un bottino ricco per due banditi Colpo grosso per due banditi che hanno rapinato una pistola a una guardia giurata e poi sono scappati con 50 mila euro, soldi che erano l'incasso di una sala slot. Il maxi furto si è consumato intorno alle 11 di oggi, martedì 10 marzo, in viale Adriatico 136, al Montesacro. Secondo una prima ricostruzione due malviventi con il volto travisato, a bordo di uno scooter, hanno intercettato la guardia giurata impegnata nel trasporto valori nei pressi dell'ufficio postale. Al momento della consegna del denaro a un impiegato, i banditi sono entrati in azione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Offerte di lavoro in Bergamasca, 125 annunci: dal gommista alla guardia giurataSono in totale 125 le offerte di lavoro attualmente disponibili nei centri per l’impiego della Provincia di Bergamo.

Guardia giurata spara alla moglie nel Beneventano: la donna è grave(Adnkronos) – Avrebbe sparato più volte alla moglie con un fucile a Sant'Arcangelo Trimonte nel Beneventano.

Aggiornamenti e notizie su Montesacro assalto alla guardia giurata...

Montesacro, rapina davanti all'ufficio postale: due banditi rubano i soldi a una guardia giurata e fuggono. Posti di blocco in tutta la zonaLa guardia giurata è stata minacciata con le armi e costretta a consegnare i soldi destinati all'ufficio postale di zona ... roma.corriere.it

Rapina con pistola alle poste di viale Adriatico a Montesacro: ladri in fuga, posti di blocco nella zonaRapina all’ufficio postale di viale Adriatico, a Montesacro: due banditi armati su una moto hanno minacciato una guardia giurata e si sono fatti consegnare ... fanpage.it