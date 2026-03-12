Ostia | 65 chili di droga e 640 panetti trovati in

Un'operazione di polizia ha portato all'arresto di una donna di 35 anni residente a Ostia, dove sono stati sequestrati 65 chili di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta dopo che le sue abitudini di passeggiata con il cane hanno attirato l'attenzione degli investigatori, portando a una perquisizione domiciliare che ha rivelato un vero e proprio magazzino della droga. L'appartamento della donna fungeva da punto di smistamento per cocaina, hashish e marijuana, organizzati in oltre 640 panetti distinti. Ogni confezione presentava grafiche ispirate ai cartoni animati o paesaggi naturali, creando un contrasto stridente tra l'innocenza delle immagini scelte e la criminalità dell'attività svolta.