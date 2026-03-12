Roma | 50 chili di hashish nascosti dentro un’auto due arrestati a Settecamini

A Roma, due uomini sono stati fermati e arrestati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma. Durante un controllo a Settecamini, le forze dell’ordine hanno scoperto circa 50 chili di hashish nascosti all’interno di un’auto. La droga è stata sequestrata e i due soggetti sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti.

Due uomini sono stati arrestati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma dopo essere stati trovati in possesso di circa 50 chilogrammi di hashish, occultati all’interno di un’automobile. L’operazione, che ha visto protagonisti i militari del gruppo di Guidonia Montecelio, si è svolta nella località di Settecamini ed è scaturita da un controllo di routine su un veicolo con a bordo i due indagati. Scoperta dello stupefacente. Durante l’ispezione del veicolo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto 40 chilogrammi di hashish, suddivisi in 370 panetti, abilmente nascosti sul sedile posteriore. A seguito di questo ritrovamento, sono state effettuate delle perquisizioni domiciliari che hanno portato al sequestro di ulteriori 12 panetti di cocaina ad alto grado di purezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

