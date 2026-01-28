Due chili e due etti di hashish nascosti nel sottotetto | arrestato giovane

La Polizia di Bergamo ha arrestato un giovane che si aggirava con fare sospetto nel centro di Almenno San Bartolomeo. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato nel suo sottotetto 2 chili e 200 grammi di hashish, nascosti in modo da evitare i controlli. Il ragazzo è stato fermato e ora si trova in caserma in attesa di essere processato.

Si aggirava per le vie di Almenno San Bartolomeo con fare sospetto, un atteggiamento che ha attratto l'attenzione della Polizia di Stato e di alcuni agenti della Polizia Locale di Bergamo. Il giovane è stato fermato e ad un controllo grazie al cane antidroga è emerso che aveva 20 grammi di hashish occultati nella tasca dei pantaloni del ragazzo. È seguita una perquisizione nella sua abitazione dove sono stati rinvenuti nascosti nell'intercapedine del sottotetto circa 2,2 chili di hashish, confezionati, imballati ed etichettati, pronti per la distribuzione. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati uno storditore elettrico, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, un apparecchio per il sottovuoto, una pistola a salve replica Beretta in metallo pesante priva del tappo rosso e 1.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania con oltre due chili di hashish nascosti nello zaino all'interno dell'armadio di casa.

