Il 15 marzo l’Atlantico Live ospiterà il Dance Fit Festival 2026, un evento dedicato alla dance fitness con partecipanti internazionali. Durante la giornata sono previste performance scenografiche e l’intervento dei Magic Mike Revolution, che tornano in Italia dopo aver vinto a Tú Sí Que Vales nel 2025. L’appuntamento si rivolge a appassionati e professionisti del settore.

Il 15 marzo l’Atlantico Live diventa il tempio europeo della dance fitness con guest internazionali, performance scenografiche e lo show dei Magic Mike Revolution reduci dal trionfo a Tú Sí Que Vales 2025. Tra gli ospiti attesi ci sarà anche Loretta Bates, direttamente da Miami, icona mondiale di Zumba Fitness e tra le trainer più seguite al mondo. Il Dance Fit Festival è un’esperienza immersiva che unisce sport, intrattenimento e community, coinvolgendo professionisti del settore, appassionati e neofiti in una grande celebrazione del benessere. Tra i momenti più attesi di questa edizione del Dance Fit Festival spicca la presenza della star internazionale della dance fitness Loretta Bates, icona globale della Zumba, capace di trascinare migliaia di persone con la sua energia, il suo carisma e il suo stile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dance Fit Festival 2026, the cult musical fitness event, returns to Rome.Among the most anticipated moments of this edition of the Dance Fit Festival stands out the presence of the international dance fitness star Loretta Bates, a global Zumba icon and one of the most ... sport.quotidiano.net

GIANLUCA INGARGIOLA. . Non è solo dance fitness. È una sensazione. Quel momento in cui la musica parte, il cuore accelera e tutto il resto sparisce. Rimani tu. Il ritmo. E un’energia che ti prende e non ti lascia più. Il Dance Fit Festival ritorna p - facebook.com facebook