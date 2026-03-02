È a Genova il miglior sito UNESCO 2026 | Palazzi dei Rolli e Strade Nuove premiati dalla giuria internazionale

I Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove di Genova sono stati riconosciuti come il miglior sito UNESCO 2026 dalla giuria internazionale. Questa decisione premia l'importanza storica e architettonica del centro storico della città, che si distingue per la sua capacità di conservare e valorizzare il patrimonio culturale. La vittoria coincide con il riconoscimento ufficiale di questa area come uno dei luoghi più significativi al mondo.

I Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove, cuore del centro storico di Genova, sono eletti miglior Sito UNESCO 2026, per la loro capacità di rendere la cultura accessibile e coinvolgente per tutti.

Genova apre i Rolli UNESCO a tutti: weekend inclusivo tra arte e storia senza barriere architettoniche.Genova apre i Palazzi dei Rolli a tutti: un weekend per riscoprire la bellezza senza barriere Genova si prepara ad accogliere un evento...

Nuove strade, la Regione nel mirino. L’allerta del ministero della Cultura: "Alto rischio di danni al paesaggio. E l’area del sito Unesco è sbagliata"Anastasio Tra le osservazioni critiche avanzate al nuovo Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), presentato solo quindici giorni...

Le motivazioni del premio evidenziano il ruolo del riconoscimento UNESCO, di cui nel 2026 si celebra il ventennale, come ''motore di cambiamento per l'intera città'', contribuendo a ''cambiare la mentelocale''.

I Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove conquistano il titolo di Miglior sito Unesco nell'ambito del Premio Gist ACTA 2026, prestigioso riconoscimento promosso dal Gruppo Italiano Stampa Turistica.

