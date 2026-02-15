Forlì riapre giardini e cortili nascosti | Zardin 2026 festival di cultura e turismo lento per riscoprire la città

A Forlì, i giardini segreti e i cortili nascosti tornano accessibili grazie a Zardin 2026, il festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio nascosto della città. La manifestazione, che si svolge tra maggio e giugno, invita residenti e visitatori a scoprire cortili fatiscenti e giardini nascosti, spesso ignorati dalla normale circolazione. Un esempio è il cortile interno di un vecchio palazzo storico, ora aperto per la prima volta dopo decenni, che si apre ai visitatori con esposizioni di arte e musica dal vivo.

Zardin 2026: Forlì riapre i portoni del suo patrimonio nascosto, un festival che sfida la standardizzazione urbana. Forlì si prepara ad accogliere la settima edizione di Zardin, il festival urbano che il 16 e 17 maggio 2026 trasformerà giardini e cortili storici, normalmente inaccessibili, in spazi di incontro e condivisione. L'evento, che lo scorso anno ha attirato circa tremila visitatori, mira a svelare un lato inedito della città, promuovendo un turismo lento e un legame più profondo con il suo patrimonio culturale. Un'idea nata dal basso per riscoprire la città. Zardin non è solo un evento culturale, ma un progetto nato dall'esigenza di riscoprire e valorizzare gli spazi nascosti di Forlì.