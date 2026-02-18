Banca centrale europea tutto ciò che c' è da sapere sull' istituzione ufficiale dell' Ue

Questa mattina, il Financial Times ha rivelato che Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, lascerà il suo incarico in anticipo rispetto alla fine del suo mandato. La notizia ha sorpreso i mercati finanziari e ha scatenato molte domande sul futuro dell’istituzione. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulla politica monetaria europea, soprattutto in un momento di forte instabilità economica. La Bce, che gestisce la politica dei tassi di interesse, dovrà ora affrontare un ricambio importante ai vertici.

Questa mattina è stata diffusa un'indiscrezione sconcertante del Financial Times: Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea ( Bce ), lascerà il suo incarico molto prima della naturale scadenza. Ma cosa sappiamo della Bce? Ultimamente se ne parla molto. Si tratta, a conti fatti, dell'istituzione ufficiale responsabile della gestione dell'euro e della politica monetaria dei Paesi membri. La sua sede è in Germania, a Francoforte sul Meno, e la sua fondazione risale al 1998, con l'obiettivo principale di mantenere i prezzi stabili nell'eurozona. Fu istituita con il Trattato di Maastricht, che venne a sostituire l'Istituto monetario europeo.