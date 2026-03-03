Rocchi sul rosso a Kalulu | Giusto far intervenire il VAR sul secondo giallo ma è una regola che ci fa male Ecco il motivo

Durante una trasmissione televisiva, Rocchi ha commentato l’intervento del VAR nel secondo cartellino giallo mostrato a Kalulu, ritenendo corretta la decisione di intervenire ma sottolineando che la regola attuale penalizza le squadre. Ha spiegato che l’arbitro ha commesso un errore nel mostrare il rosso e ha evidenziato come questa norma influenzi negativamente le partite.

Bastoni-Kalulu, Rocchi e le nuove regole VAR: "Giusto, il secondo giallo decide una partita" x.com "Questa settimana sono contento, abbiamo arbitrato molto bene". Queste le parole di Rocchi a OpenVAR. Poi i commenti sul giallo a Calhanoglu, il rosso a Pinamonti e non solo