Cadavere nel fiume | ritrovamento shock di fronte al parco

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rinvenimento sconvolgente scuote il parco Metelli: nel cuore della mattinata di oggi, un passante ha segnalato alla polizia la presenza di un corpo nel fiume Oglio, creando un’atmosfera di tensione e mistero. La scoperta avviene in un’area frequentata e solitamente tranquilla, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti e approfondimenti sulle circostanze di questo inquietante episodio.

Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre. Poco dopo le 12.15, un passante ha lanciato l’allarme dopo aver notato un corpo parzialmente immerso nel fiume Oglio, all’interno del parco Metelli.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo, con il supporto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Cadavere nel fiume: sommozzatori al lavoro

