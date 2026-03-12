Ritira droga proveniente dal Canada in un capannone

Un cittadino cinese di 25 anni è stato arrestato a Montemurlo dai carabinieri, che lo hanno sorpreso in possesso di un chilo di hashish. La sostanza era contenuta in un pacco che aveva ritirato in un capannone industriale di Oste. L’uomo è stato fermato e portato in caserma per le verifiche del caso.

Un cittadino cinese di 25 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Montemurlo, dai carabinieri: è stato trovato in possesso di un chilo di hashish, contenuto in un pacco che avrebbe ritirato all'interno di un capannone industriale di Oste. Si tratterebbe di merce arrivata dal Canada e lo stesso giovane avrebbe effettuato in precedenza il ritiro di un altro plico. Gli inquirenti ritengono che il presunto spacciatore avesse messo a punto un modo per rifornirsi con regolarità di sostanza stupefacente proveniente dall'estero. Alla luce di quanto emerso, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per il venticinquenne la custodia cautelare in carcere.