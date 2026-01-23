Board Peace Trump ritira invito Canada

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato al premier canadese la revoca dell'invito a partecipare al Board of Peace per Gaza, previsto nella Fase 2 dell’accordo tra Usa e altri 20 Paesi firmato a Davos. La decisione, annunciata attraverso una lettera, rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti intese e potrebbe influenzare il percorso di dialogo sulla regione.

8.22 Con una lettera al premier canadese Carney il presidente Usa ha ritirato l' invito a partecipare al Board of Peace per Gaza, previsto dalla Fase 2 dell' accordo Usa e firmato da Trump con 20 Paesi durante il Forum di Davos. La decisione di estromettere Carney dal nuovo organismo seguirebbe il discorso di Carney sempre a Davos. "Sta svanendo l'ordine basato su regole", "i forti possono fare quel che vogliono", Canada "non esiste grazie agli Usa" (come ha detto Trump) e la diversità "non è una debolezza ma un punto di forza".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump ritira l’invito del Canada al “Board of Peace”Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha revocato l’invito al Canada a partecipare al “Board of Peace”, il nuovo organismo istituito di recente.

Board of Peace, Netanyahu accetta l’invito di TrumpIl 21 gennaio, durante il World Economic Forum di Davos, si terrà la cerimonia di firma del Board of Peace, istituito da Donald Trump per monitorare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e favorire la risoluzione dei conflitti internazionali.

Board Gaza, Trump ritira invito a CarneyOggi si conclude la 56esima edizione del World Economic Forum, con la partecipazione, tra gli altri, di 65 capi di stato e di governo ... ilsole24ore.com

Trump ha ritirato l’invito a entrare nel Board of Peace al primo ministro canadese Carney, che aveva criticato gli Stati Uniti a DavosIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato l’invito al primo ministro canadese Mark Carney a partecipare al Board of Peace, il comitato internazionale promosso dal presidente statunitens ... ilpost.it

Italia e Polonia vogliono entrare nel Board of Peace per Gaza, ha detto il presidente Usa, Donald Trump, ai media presenti sull'Air Force One. La Spagna non aderisce. Sanchez: "Il Board è fuori dall'Onu". - facebook.com facebook

A Davos una sceneggiata lancia il Board of peace che fuori da ogni legalità internazionale dovrà ricostruire Gaza. Cancellati il genocidio e i palestinesi, comanda Trump. Fuori i grandi Paesi, dentro gli autocrati da Milei a Orbán. Manca solo Netanyahu, ma arri x.com