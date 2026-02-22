Napoli droga nascosa tra le zucche | maxi sequestro di un carico proveniente da Barcellona

Un grande carico di droga è stato trovato a Napoli, causato dal tentativo di nascondere 387 chili di hashish tra le zucche di un camion proveniente da Barcellona. I carabinieri hanno scoperto il traffico durante un controllo stradale e hanno sequestrato la merce. Il trasporto nascosto tra prodotti ortofrutticoli ha evitato il rilevamento iniziale, ma è stato scoperto grazie a un’ispezione approfondita. La droga era destinata a essere distribuita sul mercato locale.

Maxi sequestro di droga sull’asse tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno individuato e sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti in un autoarticolato proveniente da Barcellona. Il mezzo pesante, con targa spagnola, è stato fermato all’alba nei pressi del casello autostradale all’altezza di Capua. Alla guida un cittadino rumeno di 46 anni che, sottoposto a controllo, ha dichiarato di trasportare frutta e verdura.All’interno del container, tra arance, patate e zucche, i militari hanno però avvertito un odore sospetto. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Casoria, che hanno approfondito l’ispezione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Maxi carico di droga dalla Spagna a Napoli: tre arresti a Ponticelli, sequestrati oltre 43 kg di marijuana

Napoli Arenaccia, 21enne arrestato con droga: maxi sequestro della Polizia

Droga nascosa tra arance, patate e zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da Barcellona

