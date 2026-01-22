La destra riscrive il reato di violenza sessuale non si parla più di consenso | cosa prevede ora
Il centrodestra ha modificato il testo della riforma sul reato di violenza sessuale, eliminando il riferimento al
Il centrodestra aveva bloccato la riforma sul reato di violenza sessuale a novembre, dopo una polemica interna sul passaggio che prevedeva il "consenso libero e attuale" della vittima. Ora è arrivata la nuova versione del ddl, scritta dalla senatrice della Lega Giulia Bongiorno: la "volontà contraria" all'atto sessuale andrà valutata "tenendo conto della situazione e del contesto", si legge. La norma non parla più di "consenso".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Dal consenso alla vulnerabilità, cosa prevede l’articolo di legge che riscrive il reato di violenza sessuale
Leggi anche: "Senza consenso è violenza sessuale": sì Camera alla nuova legge, cosa prevede
