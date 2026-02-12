Via Cattaneo la proposta | Aree pedonali spazi verdi e arredi poi rilancio per l' apertura di negozi

Via Cattaneo potrebbe cambiare volto, secondo una proposta che sta circolando in città. Si pensa di trasformarla in un’area pedonale con più spazi verdi e arredi, in modo da renderla più vivibile e attraente. L’idea prevede anche un rilancio dei negozi della zona, per ridare vita a una strada che negli ultimi tempi ha visto il degrado prendere il sopravvento. La proposta ha già acceso il dibattito tra cittadini e amministratori, pronti a discutere i prossimi passi.

E' Martino Alderigi del Circolo Leopolda del Partito Democratico a proporre un restyling della zona al centro del dibattito nelle ultime settimane Una strada che potrebbe rinascere e trasformarsi per accogliere i cittadini. Stiamo parlando di via Cattaneo, una zona al centro delle cronache nell'ultimo periodo per una situazione di degrado che domina e il dibattito politico e civico che si è acceso con manifestazioni organizzate per affrontare il difficile contesto. Ad intervenire è Martino Alderigi, iscritto al Circolo Leopolda del Partito Democratico ed ex presidente dell'Associazione Casa della Città Leopolda, che propone un restyling dell'area.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Via Cattaneo Scontro sui mercatini nelle aree pedonali: "Si rubano spazi ai cittadini Il Comune di Napoli ha annunciato attraverso un avviso pubblico la possibilità di istituire mercatini privati nelle aree pedonali della città. Aree verdi del centro cittadino, arrivano nuovi arredi, giochi, campetti per calcio e basket Sono in programma interventi di riqualificazione delle aree verdi nel centro di Latina, tra cui i giardini di viale Don Morosini. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Via Cattaneo Argomenti discussi: Via Cattaneo, la proposta: Aree pedonali, spazi verdi e arredi, poi rilancio per l'apertura di negozi; Via Cattaneo, sicurezza e rilancio: Serve una mediazione di quartiere, non passeggiate securitarie; Pontedera: al via il sondaggio sull'eventuale attivazione del servizio di pre-scuola; Paolo Fox, l'oroscopo di venerdì 6 febbraio: le previsioni segno per segno. Attimi di tensione nel pomeriggio del 9 febbraio in via Cattaneo a Pisa dove si sta svolgendo una manifestazione organizzata dal comitato di quartiere "Porta Fiorentina" e dall'associazione "Sguardo di vicinato", "Oggi non si spaccia". I partecipanti alla controm - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.