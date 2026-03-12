Ristorante giapponese riapre dopo la chiusura | era un virus

Oggi, giovedì 12 marzo, il ristorante giapponese di Zola Predosa in via Risorgimento ha riaperto dopo essere stato chiuso la settimana scorsa dall’Ausl. La chiusura è avvenuta a seguito di alcuni malori riscontrati tra clienti e dipendenti. La riapertura è avvenuta senza ulteriori comunicazioni ufficiali sulla causa dei malori.

Si tratta del norovirus, uno dei motivi più diffusi a causare la gastroenterite. Nessuna intossicazione alimentare, quindi Ha riaperto oggi, giovedì 12 marzo, il ristorante giapponese di Zola Predosa, in via Risorgimento, chiuso la scorsa settimana dall'Ausl a causa di alcuni malori registrati tra clienti e personale. Alcuni avventori avevano segnalato di essere stati male dopo aver mangiato nel locale, ipotizzando una presunta intossicazione. Nulla di tutto ciò. Come infatti hanno appurato i successivi controlli, non si è trattato di un'intossicazione alimentare né di cibo avariato. Solamente, questo sì, la presenza di un virus che per una manciata di giorni ha colpito clienti e personale del ristorante.