Venerdì sera in piazza delle Erbe a Padova, un cliente ubriaco ha tentato di entrare nel ristorante Pita Gyros dopo la chiusura, ma è stato negato. In risposta, ha causato danni al locale, sfasciando alcune suppellettili. La situazione si è poi aggravata con l’intervento delle forze dell’ordine. La movida si è trasformata in una scena di caos e distruzione.

PADOVA - È movida violenta in piazza delle Erbe. Venerdì sera il locale da asporto “Pita Gyros” è stato sfasciato da un paio di uomini. In particolare uno ha spinto con forza una inserviente e ha sfondato un bancone in vetro. Motivo, voleva mangiare quando ormai era arrivata l’ora della chiusura. Il no del cuoco e della cameriera li ha mandati su tutte le furie. «Erano ubriachi» ha dichiarato Andrea titolare del locale. L’intera scena è stata ripresa con un telefono cellulare, da un altro dipendente all’interno del “Pita Gyros”. L’AGGRESSIONE Il filmato ha immortalato uno dei due, il più aggressivo, mentre urlava frasi sconnesse in dialetto veneto e agitava un pugno in aria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ubriaco vuole cenare dopo la chiusura del ristorante: «È tardi, non si mangia più». Cliente respinto sfascia il locale

