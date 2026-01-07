Dopo mesi di chiusura riapre l’ufficio anagrafe a Ravagnese
L’ufficio anagrafe di Ravagnese riapre lunedì 12 gennaio 2026, dopo i lavori di ristrutturazione. La riapertura segna la fine dei lavori di miglioramento della sede comunale, consentendo nuovamente ai cittadini di accedere ai servizi demografici in modo più funzionale e adeguato. L’amministrazione comunale invita i residenti a recarsi presso la sede rinnovata per tutte le pratiche relative a stato civile, residenza e altri servizi anagrafici.
Riaprirà ufficialmente lunedì 12 gennaio 2026 l’ufficio decentrato per i servizi demografici di Ravagnese, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione edilizia che hanno interessato la sede comunale. A darne comunicazione è il Comune di Reggio Calabria, che annuncia il ritorno alla piena. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dopo mesi di chiusura, riapre l'ufficio anagrafe a Ravagnese
Dopo mesi di chiusura, riapre l'ufficio anagrafe a Ravagnese - Temporaneamente chiuso nel giugno 2025 per consentire l'avvio degli interventi di riqualificazione dei locali del Centro civico, dal 12 gennaio sarà nuovamente accessibili al pubblico ... reggiotoday.it
