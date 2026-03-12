L’Agenzia internazionale dell’energia ha comunicato ieri di aver rilasciato 400 milioni di barili di petrolio dalle scorte strategiche di 32 paesi membri. Questa decisione mira a garantire una disponibilità temporanea di risorse energetiche e a rispondere alle esigenze del mercato. Il rilascio si inserisce in un intervento coordinato tra le nazioni per affrontare le variazioni della domanda e dell’offerta di petrolio.

Ieri l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) ha annunciato il rilascio di 400 milioni di barili di petrolio dalle scorte strategiche detenute dai trentadue stati membri, nella speranza di rassicurare nonostante l’incancrenirsi della crisi in Iran. Si tratta della più grande operazione della storia: arriva a pochi anni dal precedente record, il rilascio di 182 milioni di barili deliberato nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, lo sfoggio di muscoli dell’Aie non è stato sufficiente a placare i mercati, che hanno visto il Brent guadagnare il 5 per cento e salire sopra ai 92 dollari (tenendosi comunque lontano dalla barriera di 119 dollari sfondata lunedì scorso). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Riserve di petrolio per comprare tempo

