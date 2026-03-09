I paesi del G7 rilasceranno riserve strategiche di petrolio

I ministri delle Finanze del G7 si riuniscono oggi per discutere di un possibile rilascio congiunto delle riserve strategiche di petrolio, in risposta all'escalation del conflitto in Iran. La decisione riguarda il rilascio delle scorte di emergenza, che potrebbe influenzare i mercati energetici e le forniture globali. La discussione si concentra sulla gestione delle riserve in situazioni di crisi internazionale.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Ita e Lufthansa hanno esteso la sospensione dei voli verso le destinazioni in Medio Oriente. La compagnia italiana ha cancellato tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile e fino al 15 marzo da e per Dubai. Lufthansa ha cancellato i voli da e per Dubai e Abu Dhabi, così come per Dammam in Arabia Saudita, sono cancellati fino al 15 marzo. 🔗 Leggi su Today.it

Guerra in Iran, il petrolio schizza oltre i 100 dollari: i Paesi del G7 pronti a rilasciare un terzo delle riserveLa guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz mandano in tilt il prezzo del petrolio e le Borse asiatiche.

