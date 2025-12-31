Sulle tracce di Marianucci c’è anche il Torino si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto

Il Torino è tra le società interessate a Luca Marianucci, con un accordo che potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto. Come già riportato, la Cremonese si trova in posizione avanzata per concludere l’affare e assicurarsi il giocatore. La trattativa è in fase avanzata e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Come avevamo già scritto ieri, la Cremonese è molto vicina ad accaparrarsi il prestito di Luca Marianucci. Il difensore ex Empoli è stato ben poco utilizzato al Napoli (una sola partita da titolare contro il Milan, poi sparito dai radar del campo ndr). Sulle sue tracce però c’è anche il Torino, con il d.s. Petrachi e Baroni stesso che sembrano molto interessati. Torino, pressing su Marianucci che è conteso con la Cremonese (Tuttosport). Ne scrive così Tuttosport: “La trattativa tra il Napoli e la Cremonese per il passaggio di Marianucci alla corte di Nicola sta procedendo, con i grigiorossi pronti ad accogliere il difensore con la formula del prestito secco, quella preferita anche dai campani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

