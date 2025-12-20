Paratici torna in Serie A? Un club italiano sulle sue tracce | pronto un contratto di 5 anni per l’ex Juventus

Paratici come nuovo Head of Football. Rocco Commisso della Fiorentina propone un contratto di cinque anni all’ex dirigente Juve. La Fiorentina è pronta a una vera e propria rivoluzione societaria per scalare le gerarchie del calcio italiano e internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il presidente Rocco Commisso avrebbe individuato in Fabio Paratici l’uomo della provvidenza per ricoprire il ruolo di Head of Football. Per convincere l’ex dirigente della Juventus e del Tottenham a sposare il progetto gigliato, la società toscana avrebbe messo sul piatto una proposta contrattuale senza precedenti: un accordo di cinque anni con pieni poteri sulla gestione dell’area tecnica e dello scouting. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

