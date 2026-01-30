All' Ifo due nuove sale operatorie 44 assunzioni e investimenti per 2 milioni

All'Ifo di Roma arrivano due nuove sale operatorie e 44 assunzioni. La direzione ha annunciato investimenti per 2 milioni di euro per migliorare i servizi negli Istituti Fisioterapici Ospitalieri Regina Elena e San Gallicano. L’obiettivo è potenziare le strutture e ampliare il personale, offrendo così più assistenza ai pazienti. Le nuove sale sono pronte a partire nelle prossime settimane.

Due nuove sale operatorie e 44 assunzioni per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri Regina Elena e San Gallicano, a Roma. Obiettivo: il potenziamento della chirurgia oncologica di alta complessità. L'inaugurazione oggi alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del direttore della direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria Andrea Urbani, del direttore generale degli Ifo Livio De Angelis, delle autorità istituzionali, del management aziendale e della comunità clinica. Il governatore Rocca ha partecipato al taglio del nastro del Blocco Operatorio ampliato, che si sviluppa su una superficie di 600 metri quadrati, per un investimento complessivo di 2.

