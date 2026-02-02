Nuovo ospedale | Su 11 sale operatorie se ne useranno 4 o 5

Questa mattina, in occasione dell’inaugurazione, è stato fatto il punto sulle reali possibilità dell’ospedale di ultima generazione. Secondo quanto riferito, su undici sale operatorie ne verranno utilizzate solo quattro o cinque all’inizio. La Regione insiste nel definire questa struttura come il simbolo di una sanità più moderna ed efficiente, ma i numeri sembrano ancora lontani dall’essere pienamente operativi.

“Undici sale operatorie, una sala ibrida, un ospedale nuovo e tecnologicamente avanzato. La Regione lo presenta come il simbolo di una sanità più moderna ed efficiente. Ma dietro l’annuncio c’è una scelta che va nella direzione opposta. Si investe sui muri e si tagliano le cure”. A dirlo è Paola.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Nuovo Ospedale

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nuovo Ospedale

Argomenti discussi: BASSANO DEL GRAPPA | INAUGURATO AL SAN BASSIANO IL NUOVO OSPEDALE DI COMUNITA’; Nuovo ospedale di Terni, il sit-in a Perugia: Duecentottanta milioni sono meno di settecentottanta; Inaugurato a Bassano il nuovo Ospedale di Comunità; OSPEDALE DI COMUNITÀ ALL’11° PIANO DEL SAN BASSIANO.

Bassano ha il suo ospedale di comunitàE' rivolto a quei pazienti che necessitano di un grado di assistenza intermedio tra il ricovero ospedaliero nelle strutture per acuti e il rientro a casa ... vicenzatoday.it

Nuovo ospedale unico Asl To5, Nicco: Nessun indebitamento per la Regione«Intervengo oggi non come Presidente del Consiglio regionale, ma come Consigliere regionale del territorio, su un’opera che l’ASL Torino 5 attende da oltre quarant’anni. Così esordisce Davide Nicco s ... torinoggi.it

Nuovo #ospedale #Narni- #Amelia da 84 milioni: il #progetto #esecutivo approvato – #Documento x.com

"Dal 20 luglio 2025 ogni giorno sarà quello buono per inaugurare il nuovo ospedale Monopoli-Fasano", ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano facebook