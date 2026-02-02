Si insedia il nuovo Consiglio regionale della Puglia | prima seduta in via Gentile

Questa mattina si è svolta a Bari la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Puglia. Dopo le elezioni di due mesi fa, il nuovo presidente Antonio Decaro ha assistito alla prima riunione dell’assemblea. I consiglieri si sono riuniti in via Gentile per discutere i primi punti all’ordine del giorno. La seduta segna l’inizio di un nuovo mandato, con molti ancora da definire e decisioni importanti da prendere.

Debutto per i 50 consiglieri, prende il via la XII legislatura. Decaro presenta il suo programma di governo E' il giorno del debutto per il nuovo Consiglio regionale pugliese. A più di due mesi dalle elezioni che hanno eletto nuovo presidente della Puglia Antonio Decaro, si tiene oggi la prima seduta dell'assise regionale. Dopo l'inno nazionale, la seduta si è aperta con la proclamazione dei consiglieri eletti. Per la circoscrizione di Bari, sono nove i consiglieri eletti in via Gentile. Per il Partito democratico, oltre a Francesco Paolicelli, nominato assessore all'Agricoltura, ci sono Elisabetta Vaccarella e Ubaldo Pagano.🔗 Leggi su Baritoday.it

Questa mattina si è riunito per la prima volta il nuovo consiglio regionale della Puglia, dopo le elezioni di novembre che hanno cambiato la composizione dell'assemblea.

