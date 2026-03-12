La tassa di 2 euro sui piccoli pacchi provenienti da fuori Ue è stata rinviata al 30 giugno. La stessa data di slittamento riguarda anche l’iperammortamento, che ora si applicherà anche ai beni prodotti nei Paesi al di fuori dell’accordo sullo Spazio economico europeo. La misura riguarda quindi le spedizioni di pacchi di piccole dimensioni e le agevolazioni fiscali sui beni esteri.

La comunicazione del ministero dell’Economia e delle finanze. Slitta al 30 giugno la tariffa da 2 euro sulle spedizioni extra Ue ed estensione dell’iperammortamento fuori dallo spazio economico europeo. Slitta infatti al 30 giugno la tariffa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue e l’iperammortamento varrà anche per i beni prodotti nei Paesi fuori dall’accordo sullo Spazio economico europeo. Lo comunica il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) che annuncia anche un provvedimento legislativo di prossima emanazione per intervenire sulla legge di Bilancio. Un balzello che pur essendo stato contemplato nella Manovra 2026 già dopo pochi giorni si era rivelata un boomerang per l’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rinviata la tassa sui piccoli pacchi

Mef, tassa sui pacchi rinviata al 30 giugno, esteso l’iperammortamentoArriva il “comunicato legge” del Mef che rinvia la tassa sui pacchi introdotta in manovra ed estende l’iperammortamento anche fuori dall’Ue.

FT: “Tassa sui piccoli pacchi boomerang per Italia”Per il Financial Times viene aggirata mandando le spedizioni verso altri Paesi dell’Ue.

