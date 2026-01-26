FT | Tassa sui piccoli pacchi boomerang per Italia

Recentemente, è stata introdotta una tassa di 2 euro sui piccoli pacchi in Italia, definita dal Financial Times come un “boomerang” per il Paese. La misura sembra essere facilmente elusa, poiché alcune spedizioni vengono indirizzate verso altri Stati membri dell’Unione Europea. Questa situazione solleva questioni sull’efficacia e gli effetti di questa tassa sulle attività di spedizione e sul commercio internazionale in Italia.

La tassa da 2 euro sui piccoli pacchi è un “ boomerang ” per l’Italia. Lo riporta il Financial Times (FT) secondo cui verrebbe aggirata dirottando le spedizioni verso altri Paesi dell’ Ue. Era stata introdotta in Manovra con lo scopo di portare gettito e arginare l’e-commerce cinese e fronteggiare l’ondata di merci in arrivo da aziende di fast fashion, come Shein e Temu, e raccogliere fondi per le casse pubbliche. Il balzello della legge di Bilancio 2026 riguarda i pacchi di valore fino a 150 euro che dal primo gennaio vengono verso l’Italia con la provenienza da Paesi extra-Ue. La tassa in questione anticipa di sei mesi quella stabilita a livello europeo (leggermente più alta). 🔗 Leggi su Lapresse.it

“Effetto boomerang” per l’Italia da tassa su piccoli pacchi extra Ue (FT)L’Italia ha introdotto una tassa sui piccoli pacchi e sulle merci di valore contenuto provenienti da paesi extra Ue, in particolare dalla Cina.

La beffa della tassa da 2 euro sui piccoli pacchi: “Boomerang per l’Italia. Merci cinesi dirottate verso i Paesi che non l’hanno introdotta”La tassa di 2 euro sui piccoli pacchi fino a 150 euro, prevista dall’UE per l’estate, è stata anticipata dal governo Meloni per aumentare le entrate.

Tassa sulle spedizioni extra Ue: come il balzello voluto dal governo Meloni è già un fallimentoIl balzello sui piccoli pacchi è stato presto aggirato dalle piattaforme cinesi prima ancora che divenisse pienamente operativo, mentre l’Italia perde traffico, lavoro e credibilità con una misura naz ... globalist.it

