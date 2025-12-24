Nel weekend la Rocca delle Caminate apre le sue porte prima della chiusura invernale

24 dic 2025

Ultimo fine settimana di visite alla Rocca delle Caminate che, prima della chiusura invernale, apre le sue porte sabato 27 e domenica 28 dicembre dalle ore 10 alle ore 19, con l’ultimo ingresso alle ore 17.30.Per tutti coloro che saliranno alla rocca per la visita è disponibile il percorso. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

