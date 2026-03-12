Rinnovvato il consiglio di amministrazione di Servizi ausiliari Sicilia

L'assemblea dei soci di Servizi ausiliari Sicilia ha rinnovato il consiglio di amministrazione. La decisione è stata presa in conformità con le disposizioni del presidente della Regione. La nomina del nuovo consiglio è avvenuta durante l'incontro convocato per l'occasione. La regione ha dato indicazioni sulla nomina senza ulteriori dettagli sui componenti.

L'assemblea dei soci della Sas (Servizi ausiliari Sicilia), così come disposto dal presidente della Regione Renato Schifani, ha provveduto a nominare il nuovo consiglio di amministrazione. A guidare la partecipata regionale con la carica di presidente sarà Alessandro Virgara. Commercialista e.