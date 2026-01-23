Firenze Parcheggi arriva il nuovo Consiglio di Amministrazione

Firenze Parcheggi ha annunciato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il periodo 2026-2028. La presidente Francesca di Carpegna Brivio, insieme alla vicepresidente Benedetta Bacci e ai consiglieri Laura Cellini, Johann Breintender e Carlo Bevilacqua, guiderà la società nei prossimi anni. Questa nomina segna un passo importante per la gestione e lo sviluppo dei servizi di parcheggio a Firenze.

Nuovo consiglio di amministrazione per Firenze Parcheggi. A guidare la società per il triennio 2026-2028 saranno la presidente Francesca di Carpegna Brivio, la vicepresidente Benedetta Bacci, i consiglieri Laura Cellini, Johann Breintender e Carlo Bevilacqua. Il collegio sindacale è composto.

