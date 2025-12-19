Nuovi arredi per la Pediatria | dal Lions Club Forlì Host un importante dono alla Pediatria dell' ospedale Morgagni-Pierantoni

Il Lions Club Forlì Host rinnova il suo impegno verso la Pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni con un gesto di grande valore: la donazione di nuovi arredi, tra cui tre scaffalature, per migliorare gli spazi dedicati ai piccoli pazienti. Un segnale di collaborazione e attenzione che sottolinea l’importanza del sostegno alla salute e al benessere dei bambini, rafforzando il legame tra la comunità e l’ospedale.

