A Schiavonia, un luogo segnato dall’alluvione si trasforma in simbolo di rinascita grazie alla solidarietà. La parrocchia di Santa Maria Assunta presenta il “Presepe in cantina,” un progetto nato dalla forza del volontariato e dalla volontà di riscatto. L’evento, che sarà inaugurato domenica con la messa delle 9, rappresenta un messaggio di speranza e rinascita per tutta la comunità.

© Forlitoday.it - Rinasce uno spazio ferito dall'alluvione: a Schiavonia il "Presepe in cantina"

Nasce da uno spazio ferito dall’alluvione e dalla forza del volontariato il “Presepe in cantina” della parrocchia di Santa Maria Assunta in Schiavonia, che sarà inaugurato domenica (messa alle 9.30) e resterà aperto per tutte le festività natalizie. Scendendo una scala con accesso da via Orto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

