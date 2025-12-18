Rinasce uno spazio ferito dall' alluvione | a Schiavonia il Presepe in cantina
A Schiavonia, un luogo segnato dall’alluvione si trasforma in simbolo di rinascita grazie alla solidarietà. La parrocchia di Santa Maria Assunta presenta il “Presepe in cantina,” un progetto nato dalla forza del volontariato e dalla volontà di riscatto. L’evento, che sarà inaugurato domenica con la messa delle 9, rappresenta un messaggio di speranza e rinascita per tutta la comunità.
Nasce da uno spazio ferito dall’alluvione e dalla forza del volontariato il “Presepe in cantina” della parrocchia di Santa Maria Assunta in Schiavonia, che sarà inaugurato domenica (messa alle 9.30) e resterà aperto per tutte le festività natalizie. Scendendo una scala con accesso da via Orto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
