Rinasce uno spazio ferito dall' alluvione | a Schiavonia il Presepe in cantina

A Schiavonia, un luogo segnato dall’alluvione si trasforma in simbolo di rinascita grazie alla solidarietà. La parrocchia di Santa Maria Assunta presenta il “Presepe in cantina,” un progetto nato dalla forza del volontariato e dalla volontà di riscatto. L’evento, che sarà inaugurato domenica con la messa delle 9, rappresenta un messaggio di speranza e rinascita per tutta la comunità.

1727 viene aggredito da poeta di strada e colombiano di Niko pandetta fuori dallo studio di tatuaggi

Il Belvedere Scalelle è finalmente concluso e fruibile da cittadini e visitatori. Un luogo segnato per decenni dal terremoto del 23 novembre 1980 e dall’abbandono rinasce oggi come spazio di bellezza, incontro e memoria. La riqualificazione ha restituito alla cit - facebook.com facebook

La struttura bellica ottocentesca di Forte Marghera, la Casermetta Est, rinasce nel segno della creatività, sperimentazione e partecipazione Dal 13 dicembre un nuovo spazio dedicato alla cultura, all’arte contemporanea e giovani autori verrà restituito alla c x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.