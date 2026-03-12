Rinaldi 1957 presenta tre eccellenze del Metodo Classico

Rinaldi 1957 ha annunciato la disponibilità di tre etichette di Metodo Classico realizzate artigianalmente. Le bottiglie sono state presentate come rappresentative di questa tecnica, apprezzata da chi ama la cucina e il lifestyle. La presentazione si rivolge a un pubblico di appassionati e intenditori, interessati a scoprire le caratteristiche di queste produzioni. La notizia è stata diffusa attraverso una pubblicazione dedicata al settore.

Dalle Marche, la proposta di Rinaldi 1957 punta sul Musa. Un Verdicchio di Jesi DOC Spumante Brut che sfida i canoni tradizionali. Questo spumante nasce da uve 100% Verdicchio dei Castelli di Jesi coltivate su suoli marnoso-arenacei. Dopo una prima fermentazione in acciaio, affronta la presa di spuma in bottiglia con un affinamento di almeno 24 mesi sui lieviti.