Disastro Stellantis | la produzione in Italia crolla ai livelli del 1957

Nel 2025, la produzione di Stellantis in Italia ha registrato un significativo calo, raggiungendo livelli simili a quelli del 1957. Le fabbriche italiane hanno assemblato complessivamente 379 unità, evidenziando una diminuzione rispetto agli anni precedenti. Questa situazione rappresenta un momento di difficoltà per il settore automotive nel nostro paese, con possibili ripercussioni sull’occupazione e sul mercato locale.

La produzione di Stellantis in Italia continua a precipitare. Nel 2025 le fabbriche del nostro Paese hanno assemblato complessivamente 379.706 veicoli, il 20% in meno rispetto al già disastroso 2024. Si tratta del livello più basso mai registrato dal 1957. Nel dettaglio, sono state realizzate 213.706 autovetture (-24,5%) e 166.000 veicoli commerciali (-13,5%). I dati sono contenuti nel consueto rapporto annuale della Fim-Cisl sulla produzione italiana della casa automobilistica nata dalla fusione tra i gruppo Fiat e Peugeot. "In meno di due anni, le produzioni si sono dimezzate rispetto al 2023, quando si attestavano a 751.

