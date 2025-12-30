VIDEO Zuccherini | Lavori anche nel 2026 resta prioritaria la manutenzione delle strade Avviati percorsi di rigenerazione urbana

Nel continuo impegno per la sicurezza e il miglioramento urbano, l’amministrazione di Perugia conferma che anche nel 2026 la manutenzione stradale rimane una priorità. In questa intervista, Francesco Zuccherini, assessore con deleghe a edilizia, lavori pubblici e urbanistica, illustra i progetti in corso, tra cui iniziative di rigenerazione urbana e interventi per la riqualificazione delle infrastrutture cittadine.

