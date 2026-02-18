Parco urbano partiti i lavori alla scalinata

Un automobilista ha danneggiato accidentalmente la scalinata tra via Carducci e il parco urbano, e ora i lavori di riparazione sono iniziati per sistemarla. La strada sbagliata dell’auto ha causato crepe e pezzi mancanti, rendendo il passaggio difficile per i pedoni. Le operazioni di restauro sono cominciate questa mattina, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e l’accessibilità dell’area.

Al via i lavori di ripristino della scalinata di collegamento tra via Carducci e il parco urbano, che era stata rovinata da un automobilista che aveva imboccato erroneamente. Sono iniziati ieri mattina, i lavori di riparazione della scalinata pedonale che collega via Carducci con piazza della Repubblica e il nuovo parco urbano di Montemurlo. L'intervento si è reso necessario a seguito del singolare incidente avvenuto a maggio scorso, quando un'auto, imboccando per sbaglio il viale pedonale, aveva tentato di percorrere i gradini, causando ingenti danni strutturali alla pietra. Responsabile del danno un uomo pratese di 86 anni che con la sua Dacia Sandero era entrato in piazza Donatori di sangue, aveva imboccato il vialetto pedonale che consente l'accesso ai disabili in piazza della Repubblica ed era uscito su via Carducci, percorrendo l'intera scalinata: numerosi gli scalini in pietra serena che avevano riportato danni e scheggiature.