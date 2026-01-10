Iscrizione studenti al via ma manca decreto di attuazione della riforma Istituti tecnici prime classi dal 2026 27
L’iscrizione degli studenti agli istituti tecnici è aperta, anche se manca ancora il decreto di attuazione della riforma prevista per le prime classi dal 2026/27. Il decreto legge 45 del 2025 richiede l’emanazione di un decreto ministeriale che definisca i quadri orari, gli indirizzi e i risultati di apprendimento, fondamentale per il percorso di trasformazione dell’istruzione tecnica.
Nell’ambito delle trasformazioni dell’istruzione tecnica, il decreto legge 45 del 2025 (art.?1) stabilisce che debba essere emanato un decreto ministeriale contenente i quadri orari, gli indirizzi e i risultati di apprendimento per i nuovi istituti tecnici, con decorrenza per l’a.s.?20262027. Tale decreto attuativo doveva definire i riferimenti essenziali per l’avvio delle nuove sperimentazioni curricolari, ma finora non è stato pubblicato. L'articolo Iscrizione studenti al via, ma manca decreto di attuazione della riforma Istituti tecnici prime classi dal 202627 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: PNRR, 40 milioni per campus formativi negli istituti tecnici e professionali. DECRETO
Leggi anche: Cento camici da laboratorio per gli studenti delle classi prime della scuola media di Castelfranco
I prossimi passi previsti per chi può accedere all'immatricolazione e all'iscrizione nel vademecum degli studenti del semestre aperto messo a punto dal Ministero dell'Università e della Ricerca - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.